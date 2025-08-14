$!Recuperan cuatro vehículos robados tras orden de investigación en Culiacán

CULIACÁN. _ A través de una denuncia anónima al número 089 autoridades recuperaron cuatro vehículos con reporte de robo en la capital sinaloense, tras ejecutar una Orden Técnica de Investigación (OTI) en la colonia Campestre Tres Ríos.

La acción fue coordinada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (a través de la Policía Estatal Preventiva), el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República.

El operativo se llevó a cabo sobre la calle Jardín de Las Rosas, donde personal ministerial y fuerzas de seguridad aseguraron cuatro vehículos que contaban con reporte de robo vigente, entre los que se encuentran:

- 1 vehículo de pasajeros, marca GML, modelo 2025, con reporte de robo vigente.

- 1 camioneta Volkswagen, modelo 2020, con reporte de robo vigente.

- 1 vehículo tipo van, marca GML, línea Sunray, modelo 2024, con reporte de robo vigente.

- 1 vehículo tipo van, marca JAC, modelo 2022, con reporte de robo vigente.

Los vehículos fueron resguardados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes conforme a la ley.