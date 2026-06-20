$!Recuperan cuatro vehículos robados y detienen a un hombre durante distintos operativos en Culiacán

Cuatro vehículos con reporte de robo fueron recuperados y un hombre fue detenido durante distintos operativos realizados en Culiacán.

De acuerdo con un informe compartido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las acciones fueron encabezadas por elementos de la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano, con apoyo de corporaciones federales y estatales, como parte del Operativo Contra el Robo de Vehículos.

Uno de los aseguramientos se registró en el sector Barrancos, al sur de la ciudad, donde policías estatales detectaron a un conductor de un automóvil Honda Civic blanco que mostró una actitud evasiva al notar la presencia de las autoridades.

Tras marcarle el alto y verificar la información de la unidad, los agentes confirmaron que el vehículo contaba con reporte de robo vigente, por lo que el conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

En una segunda intervención, elementos estatales recuperaron una camioneta SUV de la marca Jaecoo, modelo reciente, que momentos antes había sido despojada a su propietario en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la Colonia Lomas de Guadalupe.