$!Recuperan dos vehículos con reporte de robo en Culiacán y Navolato

Elementos de seguridad pública y militares localizaron y aseguraron dos vehículos que contaban con reporte de robo, tras patrullajes en los municipios de Culiacán y Navolato.
En un primer hecho, oficiales recorrían la sindicatura Villa Benito Juárez, Navolato, y en un camino de terracería encontraron una camioneta Chevrolet Tornado color blanco.
Al verla en aparente estado de abandono, los agentes verificaron y confirmaron el estatus de la unidad, por lo que la aseguraron.
Por otro lado, en las inmediaciones del sector Terranova, en Culiacán, fue localizado un automóvil Volkswagen Virtus que se encontraba estacionado.
De la misma forma, los uniformados cotejaron los datos y dieron con que el carro también era robado, por lo que fue incautado.
Ambos vehículos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes y ser restituidos a sus legítimos propietarios.