$!Recuperan dos vehículos con reporte de robo en Culiacán y Navolato

Elementos de seguridad pública y militares localizaron y aseguraron dos vehículos que contaban con reporte de robo, tras patrullajes en los municipios de Culiacán y Navolato.

En un primer hecho, oficiales recorrían la sindicatura Villa Benito Juárez, Navolato, y en un camino de terracería encontraron una camioneta Chevrolet Tornado color blanco.

Al verla en aparente estado de abandono, los agentes verificaron y confirmaron el estatus de la unidad, por lo que la aseguraron.