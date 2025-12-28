$!Recuperan dos vehículos con reporte de robo en Navolato y Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) localizaron y recuperaron dos automóviles que contaban con reporte de robo.

Resultado de patrullajes preventivos, oficiales de seguridad pública encontraron vehículos abandonados en la comunidad de Dautillos, Navolato, donde localizaron una unidad motriz tipo vagoneta de color azul de la marca Hyundai.

En un segundo hecho, en el sector Santa Fe de Culiacán, se localizó un vehículo de la marca Hyundai, modelo Sonata, de color gris.

Las dos unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para dar curso a las investigaciones.