Recuperan en Las Quintas vehículo que acababa de ser robado, en Culiacán

Un vehículo que había sido robado en la colonia Las Quintas, en Culiacán, fue recuperado por elementos de seguridad estatales y federales minutos después de recibir un reporte sobre el despojo de la unidad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la recuperación ocurrió luego de que se recibiera una denuncia al número de emergencias 911 sobre el robo de un automóvil Toyota Yaris color gris.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano coordinaron un despliegue operativo en la zona para ubicar la unidad.

Minutos después, los agentes localizaron el sedán abandonado en una de las calles de la misma colonia Las Quintas, por lo que procedieron a verificar sus características.

Luego de corroborar la información, las autoridades confirmaron que se trataba del mismo vehículo reportado como robado, por lo que fue asegurado para continuar con el procedimiento correspondiente.

La unidad fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que realizará las investigaciones y trámites necesarios para su devolución al propietario.