$!Recuperan en Mocorito cuatro vehículos robados y aseguran unidad con blindaje artesanal

MOCORITO._ Cuatro vehículos con reporte de robo y una unidad con blindaje artesanal fueron asegurados en la sindicatura de Pericos, en el municipio de Mocorito, durante un operativo implementado por la Policía Estatal Preventiva.

De acuerdo con el informe oficial, los aseguramientos se realizaron en el marco del Operativo Interinstitucional Contra el Robo de Vehículos, coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE), con apoyo de corporaciones federales, estatales y municipales.

Entre las unidades recuperadas se encuentran una GMC Sierra modelo 2018, color blanco; una Nissan Frontier modelo 2020, color rojo; y una Mitsubishi L200 modelo 2025, color blanco, todas con reporte vigente de robo. Además, fue localizada una Jeep Cherokee modelo 2017, color blanco, que presentaba alteraciones en el número de serie y contaba con blindaje artesanal.