Recuperan motocicleta con reporte de robo en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recuperaron una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente, durante recorridos de prevención y vigilancia realizados en calles de la colonia Centro.

De acuerdo con un comunicado, los agentes realizaron las diligencias correspondientes en el sitio, donde se informó que la unidad tenía aproximadamente dos días mal estacionada, además de presentar diversos daños visibles.

Tras consultar las bases de datos oficiales mediante el número de placas y de serie, se confirmó que la motocicleta tenía reporte de robo activo.

La unidad fue asegurada y trasladada a los patios de la pensión correspondiente, donde permanecerá resguardada mientras se deslindan responsabilidades y se llevan a cabo los trámites para su posterior entrega a los propietarios.