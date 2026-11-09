Recuperan motocicleta con reporte de robo en el sector Lateral 18 de Los Mochis

AHOME. _ Una motocicleta que mantenía reporte de robo vigente desde el pasado fin de semana fue localizada y recuperada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, al ser hallada en calidad de abandono junto a las vías del ferrocarril.

El hallazgo se registró sobre el cruce del bulevar Centenario y la carretera Lateral 18, lugar al que acudieron agentes del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales (GOTE) tras recibir una alerta emitida por el Centro de Cómputo, Comando, Control y Comunicaciones (C-4).

Al arribar a la zona descrita, los oficiales procedieron a inspeccionar una unidad de la marca Italika, línea 200Z, color gris con detalles y rines en tono azul, la cual se encontraba aparcada a un costado de los rieles.

Tras ingresar los números de serie del vehículo a la base de datos del C-4, el sistema arrojó resultado positivo con reporte de robo interpuesto la noche del sábado 7 de noviembre.

Ante la confirmación, los policías municipales aseguraron la unidad y ordenaron su traslado a la pensión municipal.

El vehículo quedó bajo el resguardo de la Agencia del Ministerio Público especializada en este tipo de delitos, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación y realizar el trámite legal para su devolución al propietario.