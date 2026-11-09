Seguridad
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Unidad recuperada

Recuperan motocicleta con reporte de robo en el sector Lateral 18 de Los Mochis

Elementos del Grupo GOTE de la Policía Municipal detectaron la unidad cerca de las vías del tren; contaba con reporte de despojo formulado el pasado sábado
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
09/11/2026 14:30
09/11/2026 14:30

AHOME. _ Una motocicleta que mantenía reporte de robo vigente desde el pasado fin de semana fue localizada y recuperada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, al ser hallada en calidad de abandono junto a las vías del ferrocarril.

El hallazgo se registró sobre el cruce del bulevar Centenario y la carretera Lateral 18, lugar al que acudieron agentes del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales (GOTE) tras recibir una alerta emitida por el Centro de Cómputo, Comando, Control y Comunicaciones (C-4).

Al arribar a la zona descrita, los oficiales procedieron a inspeccionar una unidad de la marca Italika, línea 200Z, color gris con detalles y rines en tono azul, la cual se encontraba aparcada a un costado de los rieles.

Tras ingresar los números de serie del vehículo a la base de datos del C-4, el sistema arrojó resultado positivo con reporte de robo interpuesto la noche del sábado 7 de noviembre.

Ante la confirmación, los policías municipales aseguraron la unidad y ordenaron su traslado a la pensión municipal.

El vehículo quedó bajo el resguardo de la Agencia del Ministerio Público especializada en este tipo de delitos, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación y realizar el trámite legal para su devolución al propietario.

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