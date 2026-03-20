Recuperan motocicleta con reporte de robo; hay dos personas detenidas

CULIACÁN. _ Durante recorridos de vigilancia y prevención en la capital del estado, elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron a un hombre y una mujer que circulaban en un vehículo ligero con reporte de robo vigente.

La intervención ocurrió sobre la avenida General Ramón Corona. Los agentes preventivos, quienes ya habían sido notificados mediante el número de emergencias 9-1-1 sobre el despojo de una motocicleta marca Italika, detectaron una unidad que coincidía con las características reportadas.

Tras marcarles el alto para una inspección, los oficiales cotejaron los datos de la unidad en la base de datos oficial, confirmando que se trataba del mismo vehículo sustraído momentos antes.

Debido a lo anterior, la pareja y la motocicleta fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, institución que se encargará de realizar las investigaciones pertinentes para determinar la situación jurídica de las personas aseguradas, quienes mantienen su presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.