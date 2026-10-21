Seguridad
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Robo de vehículos

Recuperan policías municipales vehículo robado con violencia en Culiacán

El automóvil Volkswagen Golf blanco fue encontrado en la sindicatura de Costa Rica. Contaba con reporte de robo con violencia desde junio pasado
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
21/10/2026 11:21
21/10/2026 11:21

CULIACÁN. _ Policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) recuperaron en la sindicatura de Costa Rica, perteneciente a este municipio, un automóvil que había sido robado con violencia en junio pasado.

A través de un comunicado la SSPyTM informó que sus agentes localizaron la unidad, un Volkswagen Golf blanco, en la colonia Centro, de Costa Rica. Tras verificar la información, confirmaron que el auto contaba con un reporte de robo con violencia registrado en junio pasado.

El automóvil fue asegurado por los agentes y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para los trámites legales que corresponden.

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