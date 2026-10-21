Recuperan policías municipales vehículo robado con violencia en Culiacán

CULIACÁN. _ Policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) recuperaron en la sindicatura de Costa Rica, perteneciente a este municipio, un automóvil que había sido robado con violencia en junio pasado.

A través de un comunicado la SSPyTM informó que sus agentes localizaron la unidad, un Volkswagen Golf blanco, en la colonia Centro, de Costa Rica. Tras verificar la información, confirmaron que el auto contaba con un reporte de robo con violencia registrado en junio pasado.

El automóvil fue asegurado por los agentes y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para los trámites legales que corresponden.