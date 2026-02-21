Recuperan seis vehículos con reporte de robo tras operativo en Quilá, Culiacán

Corporaciones de seguridad y ministeriales localizaron y recuperaron seis vehículos que contaban con reporte de robo, tras un despliegue operativo en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán.

Las acciones de aseguramiento de autoridades se extendieron hasta las comunidades de Oso Nuevo y Oso Viejo, al sur del municipio, como parte del Operativo Interinstitucional Contra el Robo de Vehículos.

Entre lo decomisado hay un vehículo marca Nissan Frontier modelo 2018, color plata, con reporte de robo; un vehículo marca Peugeot, línea 2008, modelo 2021, color Metallise, con número de serie que presenta alteraciones.

También aseguraron un vehículo Chevrolet Traverse, modelo 2019, color blanco, con reporte de robo en Estados Unidos; un Honda Civic, modelo 2017, color plata, con reporte de robo en Irvine, California; un vehículo MG, línea MG5, modelo 2021, color tinto, con alteraciones en la serie; y una motocicleta marca Honda XR150LEX, modelo 2024, color rojo, con reporte de robo.

Todas las unidades recuperadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes conforme a la ley.