CULIACÁN._ Tres motocicletas que contaban con reporte de robo vigente fueron recuperadas por elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Grupo Interinstitucional, durante operativos realizados en los municipios de Culiacán y Navolato, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia estatal señaló que los aseguramientos se efectuaron dentro del Operativo Contra el Robo de Vehículos, mediante recorridos en distintos puntos de ambas demarcaciones.

En Culiacán, una de las unidades fue hallada en aparente estado de abandono en la Colonia La Conquista; se trata de una motocicleta Italika negra, sin placas de circulación, cuyo número de serie confirmó que contaba con reporte de robo vigente.

En una segunda intervención, sobre la Avenida Monte de la Mesa, en el fraccionamiento Alturas del Sur, donde los agentes recuperaron otra motocicleta Italika FT150, de color rojo con negro, que también registraba reporte de robo.

La tercera unidad fue localizada en la Colonia Tapacal Santa Elena, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato; corresponde a una Italika 150 negra, sin placas y en estado de abandono, cuya situación legal se verificó mediante una consulta en Plataforma México.

Las tres motocicletas quedaron aseguradas y fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.