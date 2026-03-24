Recuperan tres vehículos con reporte de robo en Culiacán y Mazatlán

CULIACÁN. _ En operativos realizados en los municipios de Culiacán y Mazatlán, integrantes de las fuerzas federales y estatales de seguridad pública recuperaron tres vehículos con reporte de robo, entre ellos un automóvil y dos motocicletas.

De acuerdo con la información oficial, el primer aseguramiento se registró en el fraccionamiento Córcega, en Culiacán, donde elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo de la marca Toyota Corolla, color gris y el cual contaba con reporte de robo vigente.

En un segundo hecho, también en la capital del estado, personal militar atendió un reporte del C4i sobre el robo de una motocicleta. Tras desplegar un operativo de búsqueda, la unidad fue localizada minutos después sobre la calle Jorge Romero Zazueta, en la colonia Adolfo López Mateos.

Por su parte, en la colonia Felipe Ángeles, en el municipio de Mazatlán, se atendió un reporte al número de emergencias 9-1-1 por el despojo de una motocicleta de la marca Italika, de color negro. Tras la reacción de las autoridades, la unidad fue ubicada y recuperada.

Las tres unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se realicen las diligencias correspondientes y sean devueltas a sus propietarios.