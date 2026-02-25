$!Recuperan tres vehículos con reporte de robo en distintos puntos de Culiacán

Efectivos de seguridad pública localizaron y recuperaron tres automóviles que contaban con reporte de robo, como parte de operativos de vigilancia en distintos puntos de Culiacán.
Los operativos de aseguramiento se realizaron en comunidades de Comanito, Ejido Los Becos, La Laguna Colorada y en el Tres Ríos.
Sin especificar los puntos en que se hallaron, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reveló que entre lo recuperado hay un automóvil Suzuki Jimny, color blanco; un Kia Río, color tinto; y un Toyota RAV4, de color blanco.
Todas las unidades fueron trasladadas a la Unidad de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.