$!Recuperan tres vehículos con reporte de robo o alteraciones en Quilá, Culiacán

Como parte del Operativo Interinstitucional Contra el Robo de Vehículos, autoridades de los tres órdenes de gobierno recuperaron tres unidades con reporte de robo vigente o alteraciones en sus números de serie en la sindicatura de Quilá, perteneciente a Culiacán.
De acuerdo con la información oficial, las unidades aseguradas son una camioneta RAM modelo 2024 color blanco, con reporte de robo vigente; un Toyota Corolla modelo 2015 color negro, que presentaba alteraciones en la serie; y un Mercedes-Benz modelo 2013 color blanco, también con reporte de robo vigente.
Los vehículos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las diligencias correspondientes conforme a la ley.
La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, policías municipales, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.