$!Recuperan tres vehículos con reporte de robo o alteraciones en Quilá, Culiacán

Como parte del Operativo Interinstitucional Contra el Robo de Vehículos, autoridades de los tres órdenes de gobierno recuperaron tres unidades con reporte de robo vigente o alteraciones en sus números de serie en la sindicatura de Quilá, perteneciente a Culiacán.

De acuerdo con la información oficial, las unidades aseguradas son una camioneta RAM modelo 2024 color blanco, con reporte de robo vigente; un Toyota Corolla modelo 2015 color negro, que presentaba alteraciones en la serie; y un Mercedes-Benz modelo 2013 color blanco, también con reporte de robo vigente.