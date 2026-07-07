$!Recuperan tres vehículos robados durante operativo en Culiacán: uno había sido despojado minutos antes

Tres vehículos con reporte de robo fueron recuperados por elementos de la Policía Estatal Preventiva durante un operativo implementado en distintos sectores de Culiacán.
La primera unidad asegurada fue un Chevrolet Beat modelo 2020, color gris, localizado en la colonia Lázaro Cárdenas. Tras verificar sus datos en la plataforma correspondiente, los agentes confirmaron que contaba con reporte de robo vigente.
En una segunda acción, los policías estatales ubicaron una Ford Maverick modelo 2022, color negro, mal estacionada en las inmediaciones de la colonia Lomas del Sol. Al inspeccionarla, detectaron que portaba placas que no correspondían a la unidad y, al revisar el número de serie, confirmaron que también tenía reporte de robo.
Posteriormente, mientras realizaban recorridos sobre la carretera Culiacán–Bellavista, los elementos recibieron un reporte al número de emergencias 911 sobre el despojo de un BYD Dolphin EV Mini modelo 2026, color blanco.
Tras desplegar un operativo de búsqueda, el vehículo fue localizado abandonado a un costado de la carretera apenas minutos después de haber sido robado.
Las tres unidades fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, que realizará las investigaciones correspondientes y los trámites para su devolución a sus propietarios.