$!Recuperan tres vehículos robados durante operativo en Culiacán: uno había sido despojado minutos antes

Tres vehículos con reporte de robo fueron recuperados por elementos de la Policía Estatal Preventiva durante un operativo implementado en distintos sectores de Culiacán.

La primera unidad asegurada fue un Chevrolet Beat modelo 2020, color gris, localizado en la colonia Lázaro Cárdenas. Tras verificar sus datos en la plataforma correspondiente, los agentes confirmaron que contaba con reporte de robo vigente.

En una segunda acción, los policías estatales ubicaron una Ford Maverick modelo 2022, color negro, mal estacionada en las inmediaciones de la colonia Lomas del Sol. Al inspeccionarla, detectaron que portaba placas que no correspondían a la unidad y, al revisar el número de serie, confirmaron que también tenía reporte de robo.