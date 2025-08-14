Seguridad
Recuperan tres vehículos robados en Culiacán durante operativos de la Policía Estatal

Los agentes estatales aseguraron tres vehículos con reporte de robo en distintos puntos de Culiacán. Las unidades fueron puestas a disposición del Ministerio Público para su trámite legal
Noroeste/Redacción
14/08/2025 15:00
CULIACÁN. _ Tres vehículos con reporte de robo fueron recuperados por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), durante operativos de vigilancia en diversas zonas de Culiacán.

El primer hallazgo ocurrió en la colonia Urbivillas del Cedro, donde fue localizado un Nissan Versa, color tinto, en aparente estado de abandono. Al verificar su estatus, se confirmó que tenía reporte de robo y placas sobrepuestas.

En el fraccionamiento Montecarlo, los agentes ubicaron una camioneta BMW X2, blanca, la cual había sido despojada en la colonia Las Quintas. Finalmente, en el sector Bugambilias fue asegurada una pickup blanca también con reporte de robo vigente.

Todas las unidades fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para seguir el proceso legal y su posible devolución a los propietarios.

Los operativos se realizaron en coordinación con fuerzas federales y estatales, incluyendo el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, y las fiscalías estatal y federal.

