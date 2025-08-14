$!Recuperan tres vehículos robados en Culiacán durante operativos de la Policía Estatal

CULIACÁN. _ Tres vehículos con reporte de robo fueron recuperados por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), durante operativos de vigilancia en diversas zonas de Culiacán.

El primer hallazgo ocurrió en la colonia Urbivillas del Cedro, donde fue localizado un Nissan Versa, color tinto, en aparente estado de abandono. Al verificar su estatus, se confirmó que tenía reporte de robo y placas sobrepuestas.