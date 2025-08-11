Recuperan tres vehículos robados tras presunto enfrentamiento en el ejido El 12, en Culiacán

CULIACÁN._ Tres vehículos con reporte de robo fueron asegurados durante la tarde de este lunes 11 de agosto tras reportes de un presunto enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en el ejido Plan de Oriente, conocido como El 12, en el municipio de Culiacán.

El hallazgo se dio cerca de las 19:00 horas, cuando el personal castrense solicitó el apoyo de una grúa para el traslado de las unidades robadas.

Entre los autos recuperados destaca un Nissan Versa blanco, el cual contenía al menos un arma larga en su interior. Los otros dos vehículos, igualmente de color blanco, contaban con placas clonadas.

Aunque se ha reportado extraoficialmente un posible enfrentamiento armado en la zona alrededor de las 18:00 horas, las autoridades no han confirmado ni la balacera ni la existencia de heridos o víctimas.

Las fuerzas de seguridad mantienen patrullajes en el área y se espera un informe oficial sobre el incidente y el aseguramiento de los vehículos.