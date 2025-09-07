$!Recuperan un camión de paquetería y una motocicleta, ambas robadas en Culiacán

Un camión para realizar entrega de paquetería y una motocicleta, ambos con reporte de robo, fueron recuperados por elementos de la Policía Estatal Preventiva en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán.
Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el primer hecho se registró luego de una llamada a la línea de emergencias 911, en la que se reportó el despojo de un vehículo de entrega de paquetería en la ciudad capital sinaloense.
De inmediato, los policías estatales desplegaron un operativo en el sector norte, logrando ubicar y recuperar la unidad en las inmediaciones del fraccionamiento Valle Alto.
En otra acción, los elementos estatales realizaban patrullajes por el fraccionamiento Villa del Cedro cuando observaron una motocicleta en aparente estado de abandono, a un lado del dren.
Los uniformados se acercaron y, una vez verificados los datos de la unidad, se corroboró a través de Plataforma México que cuenta con reporte de robo.
Ambos vehículos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, quien realizará las diligencias correspondientes.
Las labores de aseguramiento fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.