$!Recuperan un camión de paquetería y una motocicleta, ambas robadas en Culiacán

Un camión para realizar entrega de paquetería y una motocicleta, ambos con reporte de robo, fueron recuperados por elementos de la Policía Estatal Preventiva en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán.

Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el primer hecho se registró luego de una llamada a la línea de emergencias 911, en la que se reportó el despojo de un vehículo de entrega de paquetería en la ciudad capital sinaloense.

De inmediato, los policías estatales desplegaron un operativo en el sector norte, logrando ubicar y recuperar la unidad en las inmediaciones del fraccionamiento Valle Alto.