$!Recuperan un taxi y otros tres vehículos robados en diferentes puntos de Navolato

Cuatro vehículos robados, entre ellos uno con rotulación de taxi, fueron recuperados por las autoridades durante operativos desplegados este domingo 23 de noviembre en distintas comunidades de Navolato.

Un hecho se registró en la sindicatura de San Pedro. De acuerdo a un comunicado oficial, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con personal de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva, se movilizaron hacia un punto tras el reporte anónimo sobre un automóvil en aparente estado de abandono.

Fue en un lugar no especificado donde los uniformados encontraron un vehículo con rotulación de taxi, el cual contaba con reporte de robo, por lo que procedieron a asegurarlo.