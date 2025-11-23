$!Recuperan un taxi y otros tres vehículos robados en diferentes puntos de Navolato

Cuatro vehículos robados, entre ellos uno con rotulación de taxi, fueron recuperados por las autoridades durante operativos desplegados este domingo 23 de noviembre en distintas comunidades de Navolato.
Un hecho se registró en la sindicatura de San Pedro. De acuerdo a un comunicado oficial, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con personal de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva, se movilizaron hacia un punto tras el reporte anónimo sobre un automóvil en aparente estado de abandono.
Fue en un lugar no especificado donde los uniformados encontraron un vehículo con rotulación de taxi, el cual contaba con reporte de robo, por lo que procedieron a asegurarlo.
Otro hecho se registró en la sindicatura de Villa Juárez, donde localizaron otro vehículo de la marca Nissan con las puertas abiertas, que acababa de ser abandonado y también era robado.
En otras acciones, también en Villa Juárez, elementos de diferentes corporaciones de seguridad ubicaron un vehículo del modelo Hyundai de color tinto y modelo reciente en aparente estado de abandono. Una vez que se verificó su estatus legal, se determinó que contaba con un reporte de robo vigente.
En un último caso, las autoridades fueron alertadas sobre un vehículo que acababa de ser despojado en la comunidad de Balbuena. Se trataba de una unidad BYD de color blanco 2025, la cual fue localizada y recuperada en la sindicatura última vez mencionada.
Las unidades fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo las investigaciones pertinentes y devuelva los automóviles a sus propietarios.