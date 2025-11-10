$!Recuperan una camioneta y una motocicleta robadas en diferentes puntos de Culiacán

Una camioneta y una motocicleta, ambas con reporte de robo, fueron recuperadas este lunes 10 de noviembre del 2025 por elementos de la Policía Estatal Preventiva en distintos puntos de la ciudad de Culiacán.
Según un comunicado oficial, el primer hecho tuvo lugar durante recorridos preventivos en inmediaciones de Villa Universidad, donde el personal estatal observó una camioneta de la marca Nissan Frontier en aparente estado de abandono.
Los uniformados recabaron los datos generales y, tras verificarlos en la base de datos, se indicó que la unidad contaba con un reporte de robo reciente.
En otro hecho, los agentes preventivos realizaban patrullajes en el sector La Conquista cuando se percataron de una motocicleta de la marca Vento estacionada en una de las calles.
Al aproximarse, consultaron en Plataforma México la información de la unidad ligera y, posteriormente, corroboraron que la unidad ligera había sido reportada como robada.
Ambas unidades fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y ser devueltas a sus propietarios.
Las labores de aseguramiento fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.