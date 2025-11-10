$!Recuperan una camioneta y una motocicleta robadas en diferentes puntos de Culiacán

Una camioneta y una motocicleta, ambas con reporte de robo, fueron recuperadas este lunes 10 de noviembre del 2025 por elementos de la Policía Estatal Preventiva en distintos puntos de la ciudad de Culiacán.

Según un comunicado oficial, el primer hecho tuvo lugar durante recorridos preventivos en inmediaciones de Villa Universidad, donde el personal estatal observó una camioneta de la marca Nissan Frontier en aparente estado de abandono.

Los uniformados recabaron los datos generales y, tras verificarlos en la base de datos, se indicó que la unidad contaba con un reporte de robo reciente.