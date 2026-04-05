$!Recuperan vehículo con reporte de robo en la colonia Aurora, en Culiacán

De acuerdo con la información oficial, policías estatales realizaban recorridos de vigilancia por la colonia antes mencionada cuando detectaron un automóvil de la marca Pontiac, modelo 2006 y color negro, que se encontraba aparentemente abandonado.

Personal de seguridad pública estatal y federal recuperaron un vehículo con reporte de robo durante un operativo de prevención realizado en la colonia Aurora, en Culiacán.

Al verificar sus datos en Plataforma México, los agentes detectaron que la unidad portaba placas sobrepuestas y, tras revisar la serie, confirmaron que contaba con reporte de robo vigente.

Ante esta situación, el vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, que será la encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

En estas acciones participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como autoridades federales y estatales.