Recuperan vehículo minutos después de despojo, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un vehículo, que había sido recientemente despojado, fue recuperado por autoridades durante un operativo implementado la tarde de este miércoles 27 de mayo en Culiacán.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el aseguramiento se logró tras una llamada al número de emergencias 911 en la que se reportó el robo de un automóvil Kia color gris, de modelo reciente.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva desplegaron recorridos de búsqueda en coordinación con fuerzas federales y estatales.

Fue durante una revisión en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el sector norte de la capital sinaloense donde los agentes localizaron un sedán con características similares a las reportadas.

Al verificar la información vía radio, las autoridades confirmaron que se trataba del mismo vehículo que había sido despojado minutos antes.

Luego del aseguramiento, la unidad fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de continuar con las investigaciones y realizar los trámites correspondientes para devolver el automóvil a sus propietarios.