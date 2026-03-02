Recuperan vehículo minutos después de haber sido robado en el campo El Diez, al sur de Culiacán

Un vehículo fue recuperado por elementos de la Policía Estatal Preventiva minutos después de haber sido reportado como robado en las inmediaciones del campo El Diez, ubicado en el sur de Culiacán.

Según la información de un comunicado oficial, fue un reporte del despojo de una unidad Nissan Versa tinto lo que provocó la movilización de los agentes estatales, en búsqueda de recuperar el automóvil.

Los uniformados lo encontraron abandonado en la carretera que dirige hacia Eldorado, sin embargo el responsable del robo había emprendido la fuga y no se registró su detención.

La unidad motriz fue turnada a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones correspondientes y pueda ser devuelta a sus propietarios.

Las acciones de seguridad para la recuperación del vehículo fueron llevadas a cabo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.