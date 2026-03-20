Recuperan vehículo minutos después de ser robado en Culiacán

Agentes de la Policía Estatal de Sinaloa localizaron y aseguraron un automóvil minutos después de haber sido despojado, tras recorridos en Culiacán.

El reporte alertó sobre el robo de un automóvil Mazda 3 color blanco humo, lo que generó el despliegue de autoridades.

En el sector Cedros, elementos de la Policía Estatal localizaron el vehículo y confirmaron que era el mismo que fue despojado.

Posteriormente, dicha unidad fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes para su posterior entrega a su propietario.