Recuperan vehículo robado en Culiacán tras operativo en la colonia Miguel Hidalgo

CULIACÁN. _ En una acción de vigilancia y respuesta inmediata, elementos de la Policía Estatal Preventiva lograron la recuperación de un vehículo que había sido despojado momentos antes en la capital del estado. Los hechos se desarrollaron mientras los agentes realizaban recorridos de prevención en la ciudad.

Al recibir el reporte sobre la privación ilegal de la posesión de un automóvil en el fraccionamiento Los Fresnos, los elementos implementaron un operativo de búsqueda en distintos sectores.

La unidad, una Kia Sorento modelo 2025, color blanco, fue ubicada en estado de abandono en el estacionamiento de un establecimiento comercial en la colonia Miguel Hidalgo.

Tras el hallazgo, los policías cotejaron los datos y corroboraron que se trataba del automotor reportado minutos antes.

El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes y los trámites legales para su devolución al propietario.