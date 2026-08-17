Recuperan vehículo robado en Culiacán tras persecución policial

CULIACÁN. _ Una persecución por calles de la ciudad culminó con la detención de un hombre, el aseguramiento de un arma de fuego y la recuperación de una camioneta que momentos antes había sido despojada con violencia en la colonia Jorge Almada.

El operativo inició cuando el conductor de una unidad Toyota Tacoma, color blanco, solicitó auxilio A policías de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) que realizaban labores de vigilancia en el sector. La víctima denunció que un hombre lo amenazó para quitarle la camioneta.

Los agentes viales desplegaron un patrullaje de búsqueda y ubicaron el vehículo en circulación, lo que desató un seguimiento que concluyó en la colonia Guadalupe. En ese punto, los efectivos le cerraron el paso a la unidad y aprehendieron al presunto responsable.

Durante la revisión al interior del vehículo, los policías localizaron una pistola tipo escuadra. El detenido, la camioneta recuperada y el arma de fuego fueron remitidos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente por el delito de robo de vehículo agravado.