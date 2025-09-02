Reencuentran a adulto mayor extraviado en Culiacán con su familia

CULIACÁN. _ Don Juan de la Cruz, un adulto mayor de 73 años que se encontraba extraviado, ya se encuentra de regreso con su familia, informó este martes la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM).

El hombre fue localizado desorientado en la calzada Heroico Colegio Militar por elementos de la Célula de Reacción para Atender a Personas Vulnerables (Cripavig), quienes le brindaron atención inmediata y resguardo. Según el reporte oficial, al momento de ser auxiliado, Don Juan solo pudo recordar que vivía en el sector Alturas del Sur.