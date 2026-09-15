Refuerzan coordinación de fuerzas federales para atender seguridad en Mazatlán

CIUDAD DE MÉXICO. _ Como parte de la estrategia de seguridad para Mazatlán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que previamente sostuvo una reunión en la Ciudad de México con el General Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa Nacional (Defensa), y el Almirante Raymundo Pedro Morales, Secretario de Marina (Semar), para definir las acciones operativas y el despliegue conjunto de las instituciones.
Asimismo, los mandos militares, navales y de la SSPC enviados específicamente al puerto sostendrán una reunión de evaluación para revisar los avances, fortalecer la coordinación entre las corporaciones y ajustar las acciones de seguridad en territorio.
De acuerdo con el titular de la SSPC, la estrategia contempla reforzar la presencia institucional y coordinar las capacidades operativas de las fuerzas federales para preservar el orden y proteger a la población.
“La instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es clara: actuar de manera conjunta, reforzar la presencia institucional y emplear todas las capacidades del Estado para garantizar la seguridad, preservar el orden y proteger a la población”, señaló García Harfuch.
Cabe señalar que este es el segundo mensaje que el titular de la SSPC difunde a través de su cuenta oficial de X en un lapso de dos horas. Previamente, mediante la misma plataforma, anunció el envío de mil 800 elementos de la Semar y la SSPC para reforzar la seguridad en Mazatlán y reducir la incidencia delictiva.