Refuerzan coordinación de fuerzas federales para atender seguridad en Mazatlán

CIUDAD DE MÉXICO. _ Como parte de la estrategia de seguridad para Mazatlán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que previamente sostuvo una reunión en la Ciudad de México con el General Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa Nacional (Defensa), y el Almirante Raymundo Pedro Morales, Secretario de Marina (Semar), para definir las acciones operativas y el despliegue conjunto de las instituciones.

Asimismo, los mandos militares, navales y de la SSPC enviados específicamente al puerto sostendrán una reunión de evaluación para revisar los avances, fortalecer la coordinación entre las corporaciones y ajustar las acciones de seguridad en territorio.