$!Refuerzan la Policía Estatal de Sinaloa 100 elementos adiestrados por Defensa

CULIACÁN. _ La Policía Estatal Preventiva de Sinaloa (PEP) integró a sus filas a 100 nuevos elementos para labores de seguridad pública, quienes fueron seleccionados y adiestrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
La llegada de estos nuevos agentes forma parte de un convenio de colaboración firmado entre el Gobierno de Sinaloa y Defensa, el 18 de agosto de 2025, mismo que incluyó la donación de 100 patrullas para la SSP.
Estos 100 agentes recibieron el Curso de Policías de Proximidad por parte de la dependencia federal.
“Su incorporación representa el fortalecimiento de nuestra institución y la renovación del compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.”, expresó el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinuhé Téllez López.
El mando de la SSPE exhortó a las y los policías a desempeñar sus funciones con honestidad, lealtad y dedicación.