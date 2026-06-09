$!Refuerzan la Policía Estatal de Sinaloa 100 elementos adiestrados por Defensa

CULIACÁN. _ La Policía Estatal Preventiva de Sinaloa (PEP) integró a sus filas a 100 nuevos elementos para labores de seguridad pública, quienes fueron seleccionados y adiestrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La llegada de estos nuevos agentes forma parte de un convenio de colaboración firmado entre el Gobierno de Sinaloa y Defensa, el 18 de agosto de 2025, mismo que incluyó la donación de 100 patrullas para la SSP.