Refuerzan Mazatlán con 3 mil 400 elementos federales ante ola de violencia, confirma SSPE

Un total de 3 mil 400 elementos federales fueron enviados a Mazatlán como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad ante la violencia que se registra en el municipio, informó Sinuhé Téllez López, Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

El funcionario detalló que al municipio llegaron 800 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mil 600 de la Secretaría de la Defensa Nacional y mil de la Secretaría de Marina.

Señaló que las fuerzas de seguridad mantienen un operativo dividido en 17 cuadrantes en Mazatlán, con el objetivo de reducir los homicidios y detener a quienes sean identificados como generadores de violencia.

Téllez López indicó que las corporaciones realizan detenciones diariamente por distintos delitos, entre ellos portación de armas de fuego y venta de droga.

En los casos relacionados con homicidio, explicó, las personas detenidas son puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para que continúen las investigaciones correspondientes.

No confirman nacionalidad de hombre asesinado

El Secretario también fue cuestionado sobre el asesinato de un hombre cuya nacionalidad estadounidense había sido señalada de manera preliminar.

Téllez López aclaró que hasta el momento no existe confirmación oficial de que la víctima sea ciudadana estadounidense.

Explicó que la Fiscalía todavía trabaja en la identificación del cuerpo y que ningún familiar o persona cercana se ha presentado para confirmar su identidad y nacionalidad.

“Ese dato no lo tengo todavía confirmado que sea un ciudadano estadounidense”, señaló.

Añadió que la víctima era referida por algunas personas como “el güero” o “el gringo”, pero insistió en que esa información no permite confirmar su nacionalidad.

Continúa reestructuración de penales

Por otra parte, el Secretario informó que continúa la reestructuración del sistema penitenciario estatal, particularmente con la revisión de los perfiles de las personas privadas de la libertad.

Explicó que el Gobierno federal determina qué internos, por estar vinculados con delitos del fuero federal, deben ser trasladados a penales federales.

“Tenemos personas privadas de la libertad que son donde están juzgadas por delitos del fuero federal, se requieren trasladar a penales federales”, explicó.

De acuerdo con Téllez López, la autoridad federal proporciona los perfiles de las personas que deben ser trasladadas y la Secretaría estatal participa en el proceso para concretar los movimientos.

Sin reporte oficial de un supuesto enfrentamiento

El funcionario también fue cuestionado sobre un supuesto enfrentamiento ocurrido durante las últimas horas.

Afirmó que no recibieron ningún reporte sobre ese hecho a través del C4.

No obstante, señaló que elementos de seguridad acudieron a realizar recorridos de reconocimiento junto con personal de la Guardia Nacional y que, durante esas labores, no detectaron un incidente de gravedad ni encontraron a personas que reportaran algún hecho relacionado.

Reportan saldo blanco durante el Grito

Respecto al operativo implementado por las Fiestas Patrias, Téllez López informó que alrededor de 15 mil elementos federales, estatales y municipales fueron desplegados en Sinaloa.

Indicó que durante los festejos del Grito de Independencia no se registraron incidentes de gravedad y que únicamente se atendieron faltas administrativas.

El Secretario atribuyó el resultado también al comportamiento de la ciudadanía y señaló que el operativo de seguridad continuará durante las actividades del 16 de septiembre.