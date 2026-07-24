$!Refuerzan seguridad en el sur de Sinaloa con más de 5 mil elementos; priorizan vigilancia en Mazatlán

MAZATLÁN._ El Gobierno de Sinaloa acordó reforzar el operativo de seguridad en la zona sur del estado con más de 5 mil elementos, como parte de los acuerdos alcanzados durante la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad realizada en las instalaciones del C-4 de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La reunión fue encabezada por la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, quien, junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, evaluó la estrategia de seguridad implementada, los resultados obtenidos por el grupo interinstitucional y la necesidad de fortalecer la presencia operativa en las zonas donde se requiere mayor atención, además de revisar las acciones desplegadas durante el periodo vacacional.

La mandataria estatal reiteró el compromiso de mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para garantizar la seguridad de la población y de los visitantes que acuden a los destinos turísticos de Sinaloa.