$!Refuerzan seguridad en el sur de Sinaloa con más de 5 mil elementos; priorizan vigilancia en Mazatlán

MAZATLÁN._ El Gobierno de Sinaloa acordó reforzar el operativo de seguridad en la zona sur del estado con más de 5 mil elementos, como parte de los acuerdos alcanzados durante la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad realizada en las instalaciones del C-4 de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
La reunión fue encabezada por la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, quien, junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, evaluó la estrategia de seguridad implementada, los resultados obtenidos por el grupo interinstitucional y la necesidad de fortalecer la presencia operativa en las zonas donde se requiere mayor atención, además de revisar las acciones desplegadas durante el periodo vacacional.
La mandataria estatal reiteró el compromiso de mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para garantizar la seguridad de la población y de los visitantes que acuden a los destinos turísticos de Sinaloa.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del estado, Sinuhé Téllez López, informó que el reforzamiento responde a la situación que enfrenta la zona sur de la entidad.
“Vamos a incrementar las actividades de vigilancia y prevención para garantizar que los visitantes y la gente que vaya al puerto pueda disfrutar de manera segura. Se contará con una célula de inteligencia la cual nos permitirá identificar de manera inmediata a los generadores de violencia que están afectando la paz y tranquilidad en el puerto de Mazatlán”, precisó el secretario Téllez López.
El funcionario agregó que el Operativo Verano Seguro continúa vigente en todo el estado con la participación de más de 18 mil elementos de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes mantienen presencia en centros recreativos, Pueblos Mágicos, la zona serrana y espacios donde se desarrollan actividades culturales.
“El programa Verano Seguro continuará en los diferentes municipios del estado, con el fin de que las familias puedan disfrutar de manera segura este periodo vacacional”, agregó el funcionario estatal.
Al concluir la sesión, la gobernadora y los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad realizaron un recorrido por una exposición de pinturas, alebrijes y trabajos de carpintería elaborados por personas privadas de la libertad en los cuatro centros penitenciarios del estado, como parte de sus actividades de reinserción social.