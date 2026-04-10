Refuerzan seguridad en Escuinapa tras renuncia masiva de policías municipales

CULIACÁN. _ Ante la renuncia de más de 20 elementos de la Policía Municipal de Escuinapa, autoridades estatales determinaron reforzar la presencia operativa en la zona mediante el despliegue adicional de efectivos de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

La medida fue informada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la cual precisó que esta acción responde a la situación que prevalece en el municipio en materia de fuerza preventiva.

De acuerdo con el comunicado oficial, se estableció una Base de Operaciones Interinstitucional con el objetivo de implementar acciones permanentes de seguridad y vigilancia, así como garantizar la atención oportuna a cualquier emergencia.