$!Refuerzan seguridad en Mazatlán: despliegan operativo de vigilancia en diversos sectores

MAZATLÁN.- Ante la ola de violencia que sigue imparable en Mazatlán y como parte de la estrategia preventiva implementada en Mazatlán, elementos que integran la Fuerza de Reacción Interinstitucional mantienen recorridos y puntos de observación en diversos sectores de la ciudad.

A través de un comunicado se informó que estos recorridos son con el objetivo de fortalecer la presencia de las autoridades y prevenir conductas que puedan afectar la tranquilidad de la sociedad.