Seguridad
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Operativos preventivos

Refuerzan seguridad en Mazatlán: despliegan operativo de vigilancia en diversos sectores

Elementos de los tres órdenes de Gobierno realizaron recorrido en Flores Magón, Infonavit Conchi, Villa Florida, Francisco Villa, Sánchez Celis, Campiña y zona de Marina, además de vialidades aledañas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
24/09/2026 14:15
24/09/2026 14:15

MAZATLÁN.- Ante la ola de violencia que sigue imparable en Mazatlán y como parte de la estrategia preventiva implementada en Mazatlán, elementos que integran la Fuerza de Reacción Interinstitucional mantienen recorridos y puntos de observación en diversos sectores de la ciudad.

A través de un comunicado se informó que estos recorridos son con el objetivo de fortalecer la presencia de las autoridades y prevenir conductas que puedan afectar la tranquilidad de la sociedad.

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En estas acciones participan elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, DEFENSA y Unidad de Vialidad.

Durante los trabajos preventivos, la presencia de los elementos recorrió sectores como Flores Magón, Infonavit Conchi, Villa Florida, Francisco Villa, Sánchez Celis, Campiña y zona de Marina, además de avenidas aledañas, donde se establecieron puntos de observación para inhibir conductas que puedan poner en riesgo la integridad de la sociedad.

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Como parte de estas acciones preventivas, los elementos mantienen presencia y vigilancia en los sectores recorridos, con el propósito de inhibir conductas que puedan poner en riesgo la integridad y tranquilidad de la sociedad, así como fortalecer la atención ante cualquier situación que requiera la intervención de las autoridades.

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Autoridades de los tres órdenes de Gobierno mantienen el compromiso de fortalecer las condiciones de seguridad y tranquilidad para la sociedad. Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo o posible abuso por parte de alguna autoridad, a fin de que cada caso sea atendido y, de ser necesario, se actúe conforme a los protocolos correspondientes.

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