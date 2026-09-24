$!Refuerzan seguridad en Mazatlán: despliegan operativo de vigilancia en diversos sectores

MAZATLÁN.- Ante la ola de violencia que sigue imparable en Mazatlán y como parte de la estrategia preventiva implementada en Mazatlán, elementos que integran la Fuerza de Reacción Interinstitucional mantienen recorridos y puntos de observación en diversos sectores de la ciudad.
A través de un comunicado se informó que estos recorridos son con el objetivo de fortalecer la presencia de las autoridades y prevenir conductas que puedan afectar la tranquilidad de la sociedad.
En estas acciones participan elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, DEFENSA y Unidad de Vialidad.
Durante los trabajos preventivos, la presencia de los elementos recorrió sectores como Flores Magón, Infonavit Conchi, Villa Florida, Francisco Villa, Sánchez Celis, Campiña y zona de Marina, además de avenidas aledañas, donde se establecieron puntos de observación para inhibir conductas que puedan poner en riesgo la integridad de la sociedad.
Como parte de estas acciones preventivas, los elementos mantienen presencia y vigilancia en los sectores recorridos, con el propósito de inhibir conductas que puedan poner en riesgo la integridad y tranquilidad de la sociedad, así como fortalecer la atención ante cualquier situación que requiera la intervención de las autoridades.
Autoridades de los tres órdenes de Gobierno mantienen el compromiso de fortalecer las condiciones de seguridad y tranquilidad para la sociedad. Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo o posible abuso por parte de alguna autoridad, a fin de que cada caso sea atendido y, de ser necesario, se actúe conforme a los protocolos correspondientes.