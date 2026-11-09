Refuerzan seguridad en Mazatlán y Culiacán ante incremento de la violencia

Ante el incremento de los hechos violentos en la entidad, el Gabinete de Seguridad federal anunció este lunes el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán y Culiacán principalmente en busca de contrarrestar los eventos, seguir deteniendo a generadores de violencia y reforzar el equipamiento de las policías de estos dos municipios y de la Policía Estatal.

El reforzamiento incluye la instalación de un C4 en el eje carretero entre Mazatlán-Culiacán y el sur del Estado hasta los límites de Durango y Nayarit .

“No nos vamos a ir de Sinaloa hasta lograrla paz”, enfatizó el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo.

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, reconoció que aún no se logra la paz y tranquilidad en la entidad, pero se trabaja para ello.

“El compromiso es la paz y lo vamos a lograr”, recalcó en el evento de firma de Convenios para Fortalecer la Estructura de Seguridad Pública en el Estado de Sinaloa.

Además, presentaron el Operativo de Seguridad para que la Feria Ganadera en Culiacán se lleve a cabo de manera tranquila y en paz.