$!Refuerzan seguridad en panteones de Sinaloa durante el Día de Muertos

Elementos de distintas corporaciones militares y policiales montaron un operativo este domingo 2 de noviembre en diversos panteones de Sinaloa para salvaguardar la integridad de los ciudadanos en la celebración del Día de Muertos. La implementación del dispositivo de seguridad fue un trabajo coordinado con las autoridades de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, y las secretarías y direcciones de Seguridad Pública y Tránsito.

El operativo consistió en la realización de patrullajes coordinados y recorridos a pie tierra, dentro y fuera de los cementerios. En estas acciones, las corporaciones se aseguraron de que las actividades transcurrieran en un ambiente familiar, además de mantenerse en cercanía con la población para ayudar ante cualquier necesidad en materia de seguridad pública.