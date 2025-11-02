Seguridad
Refuerzan seguridad en panteones de Sinaloa durante el Día de Muertos

Corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como cuerpos de protección y auxilio, realizan recorridos dentro y fuera de los cementerios para garantizar la seguridad de los ciudadanos
Noroeste/Redacción
02/11/2025 12:52
Elementos de distintas corporaciones militares y policiales montaron un operativo este domingo 2 de noviembre en diversos panteones de Sinaloa para salvaguardar la integridad de los ciudadanos en la celebración del Día de Muertos.

La implementación del dispositivo de seguridad fue un trabajo coordinado con las autoridades de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, y las secretarías y direcciones de Seguridad Pública y Tránsito.

El operativo consistió en la realización de patrullajes coordinados y recorridos a pie tierra, dentro y fuera de los cementerios.

En estas acciones, las corporaciones se aseguraron de que las actividades transcurrieran en un ambiente familiar, además de mantenerse en cercanía con la población para ayudar ante cualquier necesidad en materia de seguridad pública.

Asimismo, cuerpos de protección y auxilio se hicieron presentes para brindar primeros auxilios y atención médica a quien lo requiera.

El operativo se desplegó en distintos camposantos de toda la entidad y fue realizado con el compromiso de salvaguardar la integridad de la sociedad sinaloense ante la celebración tradicional que se cumple en esta fecha.

