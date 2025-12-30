$!Refuerzan vigilancia en Culiacán por festejos de Fin de Año y primeras horas del 2026

Con el objetivo de vigilar el orden durante las celebraciones de Fin de Año y el inicio de 2026, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) mantendrá un despliegue preventivo permanente en la ciudad y sus sindicaturas.

Esta movilización, que forma parte del esquema interinstitucional “Guadalupe-Reyes”, contempla recorridos de vigilancia y proximidad social desde el 31 de diciembre hasta las primeras horas del 1 de enero. Las acciones se realizan en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y corporaciones estatales.

El plan operativo prioriza la presencia de agentes en zonas comerciales, corredores bancarios y puntos de alta concentración ciudadana. Para ello, se integrarán patrullajes a pie, así como el uso de escuadrones ciclistas y motociclistas, enfocados principalmente en el primer cuadro de la ciudad sin descuidar las colonias periféricas.