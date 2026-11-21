La Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Sinaloa realizó una sesión extraordinaria para dar seguimiento a los hechos violentos registrados en Guasave, donde se desplegó un operativo de seguridad que derivó en bloqueos carreteros y afectaciones a la circulación.

El Gobierno estatal informó que el Grupo Interinstitucional mantiene vigilancia en Guasave y da seguimiento a los municipios que registraron bloqueos, con el objetivo de retirar los vehículos utilizados para obstruir vialidades y restablecer la circulación.

En el despliegue participan elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como las secretarías de Seguridad Pública estatal y las fiscalías General de la República y de Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado de Gobierno de Sinaloa, la operación impulsada por la Secretaría de la Defensa Nacional permitió el aseguramiento de objetivos prioritarios, aunque no se precisó cuáles fueron los acuerdos establecidos durante la sesión extraordinaria.