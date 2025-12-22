$!Refuerzan vigilancia en zonas comerciales por Nochebuena y Navidad en Culiacán

Con el despliegue total de su estado de fuerza, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal pondrá en marcha este miércoles 24 de diciembre el Operativo Especial “Nochebuena y Navidad 2025”, con el objetivo de reforzar la seguridad y mantener el orden durante las celebraciones decembrinas.

El despliegue se realizará de manera coordinada entre corporaciones municipales, estatales y federales, además de cuerpos de auxilio, para brindar cobertura en la ciudad y sus sindicaturas, con labores de vigilancia, prevención y atención a la ciudadanía.