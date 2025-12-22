$!Refuerzan vigilancia en zonas comerciales por Nochebuena y Navidad en Culiacán

Con el despliegue total de su estado de fuerza, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal pondrá en marcha este miércoles 24 de diciembre el Operativo Especial “Nochebuena y Navidad 2025”, con el objetivo de reforzar la seguridad y mantener el orden durante las celebraciones decembrinas.
El despliegue se realizará de manera coordinada entre corporaciones municipales, estatales y federales, además de cuerpos de auxilio, para brindar cobertura en la ciudad y sus sindicaturas, con labores de vigilancia, prevención y atención a la ciudadanía.
Elementos de la Policía Preventiva y de Vialidad mantendrán recorridos y presencia en zonas comerciales, corredores bancarios, áreas de alta afluencia, colonias y comunidades, como parte del Operativo Interinstitucional Guadalupe–Reyes 2025.
También se ofrecerá acompañamiento preventivo a personas que realicen retiros importantes de efectivo. Las autoridades advirtieron que la venta, posesión y uso de pirotecnia representa una falta agravada por el riesgo que implica, por lo que pidieron evitar su manipulación y reportar situaciones de peligro.
En materia vial, se implementarán circuitos para agilizar el tránsito en zonas comerciales y en el primer cuadro de la ciudad, con el fin de facilitar la movilidad y reducir riesgos para peatones.
Finalmente, se pidió a la población celebrar con responsabilidad y reportar cualquier emergencia al 9-1-1, con el fin de prevenir incidentes durante las festividades de Nochebuena y Navidad.