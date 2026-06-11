Registra FGE hallazgos de restos en Culiacán y Rosario, y cuatro homicidios este miércoles

CULIACÁN. _ Este miércoles 10 de junio cerró con un saldo de cuatro homicidios dolosos y dos hallazgos de restos en distintos puntos de Sinaloa, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

El ente ministerial precisó que tres de los homicidios se cometieron este 10 de junio: el asesinato del presunto líder criminal Jesús Omar “El Chuta”, en Charay, El Fuerte; así como un doble homicidio en Villa del Cedro, al norte de Culiacán, donde murieron un hombre a bordo de una bicicleta, y otro que empujaba una carretilla.

No obstante, la autoridad informó sobre el fallecimiento de una persona que resultó herida de bala el pasado 4 de junio, tras un brote de violencia registrado en el municipio de Escuinapa.

Respecto a los hallazgos, en el informe diario se incluyó la localización de restos en la sindicatura Emiliano Zapata, en Culiacán; sin embargo, la FGE omitió detallar el número de cuerpos encontrados dentro de costales, que, de acuerdo con el reporte periodístico en el lugar, corresponden a cuatro víctimas.

Asimismo, en Agua Verde, Rosario, fueron encontradas dos osamentas dentro de un huerto de mangos; en este caso tampoco se mencionó la cantidad de cuerpos descubiertos, pues de acuerdo con los informes en el lugar, serían de tres a cuatro.

Sobre otros delitos, la FGE recibió dos denuncias por robo de vehículo en la región centro de Sinaloa, y tres querellas por privación de la libertad personal en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.