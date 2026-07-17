$!Registra Mazatlán noche de viernes violenta con tres hechos casi simultáneos: hay un muerto

MAZATLÁN._ A unas horas de que inició el Operativo Vacacional de Verano 2026, en Mazatlán, la violencia se hizo de nuevo presente en el puerto, en tres hechos en distintas zonas de la ciudad este viernes.

Primeramente, un hombre fue atacado a balazos en la entrada a la colonia Lomas del Ébano.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas en la zona de la avenida Clouthier y la calle Mutualismo.

Al lugar se desplegó un gran número de patrullas, lo que provocó temor entre los habitantes del lugar al ver pasar tantas unidades oficiales.

También reportaron que se escucharon balazos por la avenida Jacarandas, frente al mercado de Villa Verde.



Casa baleada en Hacienda del Seminario

Al mismo tiempo se registró un ataque a balazos contra una vivienda en el fraccionamiento Hacienda del Seminario.

El ataque con disparos y al menos un estallido de un artefacto explosivo fue contra una vivienda ubicada sobre la calle Hacienda de los Ángeles, casi esquina con la avenida Atlántico.

Tras este hecho se registró una fuerte movilización policiaca.