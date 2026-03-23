Registra Sinaloa tres homicidios y una privación de la libertad durante el domingo

CULIACÁN. _ El balance de hechos delictivos del domingo 22 de marzo en Sinaloa cerró con tres personas fallecidas y una denuncia formal por privación ilegal de la libertad, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El organismo ministerial informó la apertura de tres carpetas de investigación tras el hallazgo de víctimas en distintos puntos. En Culiacán, se localizó a una persona sin vida en la colonia Lomas del Magisterio, mientras que otra falleció en un hospital tras resultar herida en un incidente en la colonia Agustina Ramírez. Por su parte, en Navolato, las autoridades ministeriales registraron el hallazgo de un cuerpo en la colonia 5 de Febrero.
Pese a que la víctima fue identificada plenamente por sus familiares, el informe oficial no incluyó el caso de un joven que fue dejado sin vida a las afueras de una casa funeraria en la sindicatura de Pericos, Mocorito.
En lo que respecta a delitos contra el patrimonio, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Región Centro no reportó denuncias durante la jornada. En contraste, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas recibió una denuncia en la zona centro por el delito de privación de la libertad personal.