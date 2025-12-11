Registran brotes de violencia en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato

Al mediodía de este jueves se registró un nuevo brote de hechos violentos en distintos puntos de la sindicatura Villa Benito Juárez, municipio de Navolato.

A partir de las 13:00 horas de este 11 de diciembre, vecinos de la localidad reportaron la quema de vehículos sobre las carreteras La 20 y La 12.

Asimismo, alertaron a las autoridades por un presunto enfrentamiento armado en la zona de la cabecera de la sindicatura, el cual habría dejado personas asesinadas.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han emitido un pronunciamiento al respecto de los hechos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que el C4i recibió reportes de disparos de arma de fuego en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, y afirmó que la situación ya está siendo atendida por las autoridades del Grupo Interinstitucional. Se pide a la población circular con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.