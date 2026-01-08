Seguridad
Accidente vehicular

Registran choque por alcance en la salida sur de Mazatlán; reportan daños materiales

Dos camionetas, una Nissan NP300 y una Ram 700, chocaron por alcance en la carretera Internacional, a la altura de la colonia Urías. Una unidad quedó embancada; no se reportaron personas lesionadas
Juvencio Villanueva |
08/01/2026 16:35
08/01/2026 16:35

Dos camionetas chocaron por alcance en la carretera Internacional, a la altura de la colonia Urías; una de ellas quedó embancada al costado de la vía, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance se registró a las 15:45 horas en los carriles con dirección sur.

Las unidades involucradas fueron una Nissan NP300 con caja de reparto de una empresa de tostadas y una camioneta Ram 700. Ambas circulaban en el mismo sentido cuando, por causas desconocidas, se impactaron por alcance.

El conductor de la Ram perdió el control y se salió de la carretera, quedando embancada en un desnivel, mientras que la Nissan se detuvo metros adelante. A pesar del aparatoso choque, únicamente se registraron daños materiales.

Agentes de Tránsito Municipal y de la Guardia Nacional, División Carreteras, se hicieron cargo del parte de hechos.

#Seguridad
#Mazatlán
#Accidentes viales
