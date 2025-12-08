Registran el robo de 17 automóviles y tres motocicletas durante este lunes en Culiacán y Navolato

Un total de 17 automóviles y tres motocicletas robadas fue lo que las autoridades registraron durante el transcurso de este lunes en diferentes puntos del municipio de Culiacán y Navolato.

Aunque en algunos casos no se dio a conocer el lugar en donde ocurrió el despojo, sí se revelaron en cambio las características de todos los vehículos.

Cabe señalar que la mayoría de los hechos, si no es que todos, fueron perpetrados por civiles en posesión de armas de fuego. De momento no se ha registrado la recuperación de alguna de las unidades.

Los vehículos y motocicletas robadas de éste lunes fueron las siguientes:

- Nissan Versa, color blanco, modelo reciente.

- Camioneta Toyota Siena, color gris, en la colonia Villa Universidad, Culiacán.

- Camioneta Ford Ranger, color blanco, modelo reciente, Culiacán.

- Changan, modelo reciente, color gris, robo violento en la colonia Bugambilias, Culiacán.

- Chevrolet Chevy, color gris, en la colonia Morelos, Culiacán.

- Camioneta Chevrolet Silverado, color blanca, en la colonia Centro, Culiacán.

- Mazda, modelo 2022, color negro, Navolato.

- Camioneta Tiguan, color tinta, despojada en la colonia Pemex, Culiacán, junto con documentos y credenciales de la víctima.

- Jetta 2025, color tinto, en la carretera Benito Juárez, con robo de celular, documentos personales, escrituras, mochila y laptop.

- Camioneta, color gris, robo violento en el libramiento Benito Juárez, al pasar la caseta de El Pisal.

- Changan, color blanco, despojada en la colonia Valle del Sol, Culiacán.

- Camry, color blanco, modelo viejo, Culiacán.

- Camioneta BMW X5, color no especificado, en la colonia Santa Bárbara, Culiacán.

- Vehículo Corolla, color gris claro, modelo reciente, relacionado con el robo de la BMW X5, Culiacán.

- Camioneta Toyota RAV4, color blanca, robo violento en la colonia Villa Universidad, Culiacán.

- Vehículo Dodge Attitude, color gris oscuro, modelo reciente, en la colonia Bachigualato, Culiacán.

- Camioneta Honda CRV, color gris, despojada en la colonia Chapultepec, Culiacán.

- Italika, color negra, en Campo Santa Elena, Navolato.

- Italika, color azul marino, en la colonia Seis de Enero, Culiacán.

- Italika, modelo 2023, color plata, Navolato.

Separando los casos por municipios, en Culiacán se reportaron 14 robos, en Navolato cinco y hay uno en donde no se reveló la zona en donde fue despojado.

Según cifras recopiladas en Noroeste, desde el periodo del 9 de septiembre del año de 2024 hasta el 5 de diciembre del 2025, se han registrado un total de 8 mil 605 vehículos robados en la entidad, lo que genera un promedio de 19.1 despojos diarios.