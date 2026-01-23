$!Registran sobrevuelo de las Fuerzas Armadas y operativo militar al sur de Culiacán

Un supuesto operativo por tierra y aire se reportó al mediodía de este viernes en el sector sur de la zona urbana de Culiacán.

Aproximadamente a las 13:30 horas, vecinos del fraccionamiento Alturas del Sur informaron sobre el sobrevuelo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas, así como una amplia presencia militar en tierra.

Tras un recorrido por la zona, Noroeste constató que los principales accesos al sector se encontraban resguardados por puntos de revisión del Ejército Mexicano.