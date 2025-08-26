Regresan a menor de 3 años a su madre en Culiacán; el padre la llevó hasta Morelia

Una menor de 3 años de edad fue restituida a su madre en Culiacán, tras haber sido trasladada por el padre hasta la ciudad de Morelia, Michoacán.

La mujer, originaria de Culiacán, acudió al Centro de Justicia para las Mujeres de Sinaloa a solicitar asesoría tras la sustracción de la menor.

La Fiscalía General de Michoacán, a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, solicitó una medida cautelar, consistente en restitución de persona menor de edad y orden de restricción, la cual otorgó el Juzgado Especializado.

Tras esto, se trasladaron al domicilio del padre un agente del Ministerio Público, una tutora, una asesora jurídica, policías de Investigación y personal del Juzgado, quienes realizaron la restitución de la niña y notificaron sobre la medida cautelar.

Por último, las autoridades brindaron asesoramiento y acompañamiento para el traslado de la menor hacia Culiacán.