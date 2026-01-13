Regreso a clases en Ahome deja robos en escuelas pese a operativo de vigilancia decembrino

Tras el regreso a clases en el municipio de Ahome, autoridades municipales reportaron afectaciones al patrimonio escolar, luego de que se confirmaran robos en planteles educativos durante el periodo vacacional decembrino.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, pese al operativo de vigilancia implementado durante las vacaciones, no se logró un “saldo blanco” en el sector educativo, al registrarse ilícitos en al menos dos escuelas del municipio.

Carlos Francisco Rodríguez Ponce, titular de la corporación preventiva, reconoció que, aunque la gran mayoría de las escuelas retomaron actividades sin incidentes, los delincuentes lograron vulnerar la seguridad en dos instituciones durante el periodo vacacional.

El jefe policiaco detalló que existió comunicación fluida con los directores de las escuelas, quienes enviaron oficios solicitando resguardo y notificando los periodos exactos en que los edificios quedarían desocupados.

“Seguimos trabajando coordinados con los directores. Lo que queremos nosotros como autoridad, y ellos como autoridad educativa y padres de familia, es que los alumnos salgan de vacaciones y regresen a las escuelas tal como las dejaron; ese es nuestro compromiso”, declaró Rodríguez Ponce.

Sin embargo, admitió que, pese a los recorridos de vigilancia permanentes, cubrir todas las escuelas es complejo, ya que la corporación debe atender simultáneamente otras tareas de seguridad en el municipio.

El funcionario también abordó la problemática de movilidad que se reactiva con el ciclo escolar. Ante el aumento del tráfico vehicular desde tempranas horas, la SSPC hizo un exhorto a la ciudadanía para ajustar sus tiempos de traslado, según indicó el director de Tránsito Municipal, Geovanny Villegas Achoy.

“Las recomendaciones para el regreso a clases son que la ciudadanía se levante un poco más temprano para salir con tiempo de sus casas y llegar sin contratiempos a cualquier lugar”, indicó.

La recomendación oficial es salir de los domicilios con 30 minutos o hasta una hora de anticipación, con el objetivo de evitar embotellamientos, estrés al volante y posibles accidentes por la prisa de llegar a tiempo a la escuela.