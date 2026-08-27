¡Regreso a clases! SSPyTM movilizará a todo su personal de Tránsito para evitar caos vial

CULIACÁN. _ Ante el regreso a clases previsto para el próximo lunes 31 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) desplegará a la totalidad de su personal de Vialidad y Tránsito desde las 6:00 horas, con presencia en las principales vialidades y zonas escolares.

El operativo busca agilizar la circulación y reforzar la seguridad de conductores y peatones durante las horas de mayor flujo vehicular, ante el regreso de cientos de estudiantes a las aulas.

La corporación llamó a madres y padres de familia, así como a la comunidad estudiantil, a planear sus rutas, salir con anticipación y tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos.

Luis Felipe Córdova Lara, director de la Unidad de Policía Municipal de Vialidad y Tránsito, pidió a los automovilistas respetar los señalamientos, utilizar el cinturón de seguridad y extremar precauciones durante los traslados.

“Una de las recomendaciones es que se salgan temprano, porque va a haber muchos vehículos circulando ese día a muy temprana hora; también respeten los señalamientos, que los niños vayan en la parte de atrás de su vehículo, con su cinturón de seguridad”, indicó.

El funcionario también pidió evitar cualquier distracción al volante y preparar con anticipación todo lo necesario para llevar a los estudiantes a sus planteles.

“Que las mamás no vayan dándoles comida porque se les haya hecho tarde, o pintándose, maquillándose, o contestando al teléfono; creo que eso sería una de las medidas muy importantes”, señaló.

Córdova Lara llamó además a respetar a los peatones y evitar estacionarse en doble o triple fila frente a las escuelas, debido a que estas prácticas generan congestionamientos y aumentan el riesgo para estudiantes y demás personas que circulan por las inmediaciones.

Recomendó colocar las mochilas de los menores en un sitio seguro dentro del vehículo y evitar detenerse en lugares donde se obstruya la circulación para tomar fotografías o despedirse de los estudiantes.

La SSPyTM señaló que la participación de las familias será clave para mantener el flujo vehicular y reducir riesgos durante el primer día de clases.

Con el despliegue de todo el personal de Vialidad y Tránsito, las autoridades buscan que el regreso a las aulas transcurra con mayor seguridad y orden, particularmente en los horarios de entrada y salida de los planteles.