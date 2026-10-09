Reingresan al penal de Mazatlán nueve de los 17 reos heridos en riña: Fiscalía de Sinaloa

ESCUINAPA. _ Nueve de los 17 reclusos que resultaron lesionados por disparos de arma de fuego al interior del penal de El Castillo, en Mazatlán, fueron reintegrados al centro penitenciario tras recibir atención médica, informó la Fiscal General del Estado Claudia Zulema Sánchez Kondo.
Indicó que durante la mesa de seguridad y paz realizada este viernes se informó que ocho presos heridos restantes continúan hospitalizados.
“Se informó esta mañana en la mesa de seguridad que de los 17 lesionados ya ocho son los que continúan recibiendo atención médica en hospitales. El resto ya fue reingresado al centro penitenciario”.
El enfrentamiento ocurrido el jueves 8 de octubre dejó 10 personas fallecidas, entre ellas un menor de 2 años de edad, además de los 17 lesionados, todos hombres.
Por ello, señaló Sánchez Kondo se inició una investigación por homicidio doloso para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión dentro del centro penitenciario.
Señaló que las indagatorias incluyen el aseguramiento de armas cortas y el análisis de indicios balísticos correspondientes a armas cortas y largas.
“Del hecho de ayer tenemos aseguradas armas cortas y tenemos como indicios balísticos, recabados con arma larga y arma corta”.
Además, las autoridades continuaron con las revisión al interior del penal para recabar información sobre lo ocurrido y determinar cómo ingresaron las armas al centro penitenciario.
“Estamos trabajando ahorita en el lugar, está personal ya de investigación ahí al interior del centro penitenciario y todo lo que deriva de la investigación, pues ya horas posteriores ya se les dará a conocer”.