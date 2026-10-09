Reingresan al penal de Mazatlán nueve de los 17 reos heridos en riña: Fiscalía de Sinaloa

ESCUINAPA. _ Nueve de los 17 reclusos que resultaron lesionados por disparos de arma de fuego al interior del penal de El Castillo, en Mazatlán, fueron reintegrados al centro penitenciario tras recibir atención médica, informó la Fiscal General del Estado Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Indicó que durante la mesa de seguridad y paz realizada este viernes se informó que ocho presos heridos restantes continúan hospitalizados.

“Se informó esta mañana en la mesa de seguridad que de los 17 lesionados ya ocho son los que continúan recibiendo atención médica en hospitales. El resto ya fue reingresado al centro penitenciario”.